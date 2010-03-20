Поднять тИЦ до 20

Здравствуйте! Есть новый сайт с нулевыми пузомерками. Планирую продавать с него ссылки, для этого нужно нарастить тИЦ до 20.

В предложениях хотелось бы увидеть вашу цену, как собираетесь поднимать и не убьёт ли это молодой сайт.

P.S. предложения скрыты