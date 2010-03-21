Продвижение сайта

Сайт - gamming.ru. Игровая тематика, сайт в процессе разработки, еще будет совершенствоваться.

Сайт на базе партнерки, контент не уникальный.

Нужно

а) Прогнать сайт по всем каталогам. От вас отчет и цена

б) Добиться стабильного трафика с поисковиков хотя бы 500 целевых уников в день. Вывести сайт на первую страницу в Гугле и Яндекса хотя бы по низкочастноным запросам. Все белыми методами

Для реализации пункта б) готов совместно с вами делать любые разумные изменения на сайте, влоть до рерайтинга контента.

От вас цена, сроки, портфолио