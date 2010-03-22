Нужно поднять ТИЦ с 0 до 20, 30. С сайтом вплане оптимизации и раскрутки ничего не делалось. Оплата по результату.
Прогнать сайт по каталогам
Необходимо прогнать сайт http://contract-cleaning.com.ua по каталогам. Предпочтение отдается меньшей цене / большему количеству белых каталогов.
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