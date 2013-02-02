Продвижение сайта zt-m.ru

Здравствуйте! Для главной стрницы вот этого сайта http://mega-photoshop.ru/ требуется текст оптимизированный под поисковые запросы, текст до 4000 знаков. Текст должен быть уникальный,буду проверять лично. Заявки принимаются в течении суток, от вас цена и сроки. ...