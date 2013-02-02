Продвижение сайта zt-m.ru

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок260 просмотров

Продвижение сайта www.zt-m.ru

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15 лет назад
kuzevanovDO
Дмитрий 
53 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$25
60 дней
С Александром мы работает постоянно уже более 3 лет. За это время он проявил себя как хороший профессионал, с поставленными задачами всегда справлялся на отлично. Все его методы работы прошли испытания временем! Срок нашего сотрудничества говорит сам за себя. Так что рекомендую Александра как профессионала по SEO-оптимизации! Цены на его услуги тоже очень приемлемые! Благодарю за сотрудничество, надеюсь и в дальнейшем оно будет складываться также удачно!!! Желаю больших творческих и профессиональных успехов! Новых клиентов! С уважением, Заместитель генерального директора ООО "МНКП Защита труда" Дмитрий Кузеванов www.zt-m.ru
С Дмитрием сотрудничаю более трех лет. Каждому желаю таких заказчиков!! Оплата день в день, без задержек. Всегда четко ставит задачи. Терпеливый, добропорядочный! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад