Необходимо вывести сайт в ТОП5 Яндекса по запросу: + Дешёвое такси + Такси Дешёво + Такси Цены + такси в аэропорт + или ...
Продвижение группы - linkedin
Здравствуйте!
нужно продвинуть существующую группу на Линкедине(тематика - бизнес ), а именно:
- собрать аудиторию от групп-конкурентов по локальному признаку;
- привлечь в группу заинтересованных из бизнес-групп;
цель: 4,000 членов за 1 месяц.
Вместе с группой так же нужно будет передать все аккаунты.
Укажите полную стоимость + аванс.
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