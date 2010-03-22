Продвижение группы - linkedin

Здравствуйте!

нужно продвинуть существующую группу на Линкедине(тематика - бизнес ), а именно:

- собрать аудиторию от групп-конкурентов по локальному признаку;

- привлечь в группу заинтересованных из бизнес-групп;

цель: 4,000 членов за 1 месяц.

Вместе с группой так же нужно будет передать все аккаунты.

Укажите полную стоимость + аванс.