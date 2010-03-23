SEO в немецком Google

Пишите, предлагайте. Я в принципе свои проекты сам двигаю, но решил один раз попробовать помощь настоящего специалиста на одном из проектов, до которого не доходили руки. Единственное условие: прозрачность. Я должен видеть что и как делается. Только белыми методами. Домен 2007 года. Цена важна.