Поднять тИЦ с 10 до 40-60

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Здравствуйте.

Нужно поднять тиц сайту с 10 до 40-60.

Выслушаю Все ваши условия и цены, так же указывайте цену по поддержанию в месяц.

Не забудьте оставить ICQ для связи, я напишу.

Сроки 1-2 АПа.

15 лет назад
ofmars
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров