Поднять ТИЦ

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Закрыт1 заявка94 просмотра

Сайт старый (год в индексе), тематика - туризм

урл в личку выбранному исполнителю

интересует ТИЦ> 50 "навсегда"

т.е. биржи не предлагать

в аську, личку и т.п. отвечаю только выбранному исполнителю

пишите в проект способ поднятия, цену и через сколько апов ожидается результат

оплата ЗА РЕЗУЛЬТАТ или СБС

15 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
30 дней

Заявки фрилансеров

grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад