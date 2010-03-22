Здравствуйте! нужно продвинуть существующую группу на Линкедине(тематика - бизнес ), а именно: - собрать аудиторию от групп-конкурентов по локальному признаку; - привлечь в группу заинтересованных из бизнес-групп; ...
Продвижение интернет-проекта
Необходимо оставлять сообщения на различных форумах, с ссылкой на интернет-проект. оплата 10 рублей за сообщение, количество сообщений обговорено будет лично с каждым
Заявки фрилансеров
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