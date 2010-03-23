Здравствуйте! нужно продвинуть существующую группу на Линкедине(тематика - бизнес ), а именно: - собрать аудиторию от групп-конкурентов по локальному признаку; - привлечь в группу заинтересованных из бизнес-групп; ...
Привлечение целевой аудитории
Есть несколько проектов (рус/англ). Необходимо привлечь целевую аудиторию. Подробности в личку. Предлагайте свою стоимость, срок и ожидаемый результат за этот период времени. Проект получит человек с оптимальным предложением цены/качества.
Заявки фрилансеров
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