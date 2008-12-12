Написание статей + размещение

Ищу авторов для написание рекламной статьи для сайта www.original.su

Нужен копирайт плюс (возможно) размещение на стронних (ваших) ресурсах

Копирайт.

Необходимо написание статьи, объединяющей следующие темы:

- защита от подделок

- интерактивный маркетинг

- SMS акции

- Бонусирование продавцов и покупателей

- Формирование базы данных продавцов и покупателей

- Стимулирование продаж товара

- Формирование лояльности к товару у покупателей

Рерайт.

Вариант разделения этой статьи на 3-4 разные статьи.

по тем же темам.

(каждая из статей не более 3 тыс. знаков)

1.Технологии против контрафакта - защита товаров от подделок с помощью системы

Оригинал

Ключевые фразы, по которым планируется продвижение (необходимо

упоминание в статье) такие:

подделка

поддельно

фальшивый

фальшивки

контрафакт

контрафактных

пиратская

подлинного

защита от подделки

защита товара

подделка товаров

подлинные товар

защита от пиратов

2.

Технологии против фальшивок - защита страховых полисов,

дипломов, лицензий, билетов и других документов с с помощью системы

Оригинал

Ключевые фразы, по которым планируется продвижение (необходимо

упоминание в статье) такие:

подделка полиса

фальшивый полис

поддельные полисы

подделка билетов

фальшивые билеты

поддельный билет

подделка диплома

фальшивые дипломы

поддельный диплом

подделка лицензий

фальшивые лицензии

поддельная лицензия

подделка сертификатов

фальшивые сертификаты

поддельные сертификаты

подделка страховки

фальшивая страховка

поддельная страховка

подделка ОСАГО

фальшивый ОСАГО

поддельный ОСАГО

3. Защита товара от подделки с помощью системы Оригинал - это отличный

повод для рекламы.

Ключевые фразы, по которым планируется продвижение (необходимо

упоминание в статье) такие:

промо

промоушн

промоушен

promotion

продвижение товара

товар маркетинг

стимулирование сбыта

стимулирование продаж

стимулирующие лотереи

BTL

промо лотерея

промо розыгрыш

промо акций

СМС лотереи

СМС розыгрыши

СМС акция

SMS лотерея

SMS розыгрыш

SMS акция

рекламное агентство

рекламные акции