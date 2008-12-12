Продвижениe сайта

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Закрыт7 заявок192 просмотра

Доброго времени суток !.

1.Только белые схемы.

2.Сайт нулевой.

Поэтому регистрация прогон по каталогам,

Прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок, в подписях на форумах. и т.д и т.д.

топ 5 !Гугл с украинской выдачей .

Гарантии:

Вся сумма вашего вознаграждения вносится на СБС.

Ваши предложения расчета ?

15 лет назад
Artyr_009
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров