Во вложенном файле находятся рекомендации для оптимизации поискового продвижения нашего сайта. Необходимо устранить все недочеты. Без предоплаты. (Возможна поэтапная оплата после выполнения каждого пункта) Ваши предложения?
Раскрутка сайта. Привлечение целевых посетителей.
Нужно от 70 целевых посетителей в сутки. Сейчас от 15 до 25.
Сайт по продаже услуг психолога. http://zdespomogut.su/
ключевые слова есть
вас прошу написать:
1. цену /сколько будет стоить такое количество посетителей/
2. сроки /сколько понадобится времени чтобы выйти на нужную цифру/
3. способы /где вы их намерены брать/ (можно в приват)
зы. просьба не пользоваться абстрактными выражениями типа "выведем в топ" или "всё зависит от бюджета".
Заявки фрилансеров
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