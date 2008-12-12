Раскрутка сайта в Яндексе

Всем привет!

Из-за нехватки времени срочно требуется помощник для раскрутки одного проекта. Если сработаемся, то дам еще один проект.

Ключевые слова:

- Бакалея

- Колбасные изделия

- Консервы

- Кондитерские изделия

- Растительное масло

- Курица

- Замороженные продукты питания

- Замороженные полуфабрикаты

Задача - в кратчайшие сроки вывести в ТОП10 Яндекса. Регион - Москва и область...

Над сайтом ведутся работа...но не хватает времени. Жду ваших предложений... Желаемый метод сотрудничества и сумма за ваши услуги.

В аську не писать!