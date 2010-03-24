Необходимо раскрутить сайт

Нужно вывести сайт на первые строки в яндексе, гугле.

сайт лежит на бесплатном хостинге в домене ***.web-box.ru.

тематика сайта – сопровождение сделок, оформление наследства, регистрация и тп. ваши предложения по срокам и цене за работу. в ответ в личку вышлю адрес сайта и скину список "ключевых" слов

честно - преимущество тому, кто вызвется сделать быстрее и дешевле - с бюджетом пока большие проблемы) зато гарантирую хороший отзыв, а также дальнейшее сотрудничество (в скором времени будут еще 2-3 сайта по аналогичной тематике)

оплата преимущественно через яндекс.деньги!