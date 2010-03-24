Здравствуйте! Есть сайт prospravy.com Это некая деловая социальная сеть. На начальном этапе суть проекта — публикация авторами (желательно, реально занимающимися различным бизнесом, а не просто пишущими про это) своих статей. Задача: найти ...
Продвижение сайта
Список ключевых слов, которые хочется видеть на первой странице
Google и наверное Яндекса в первую очередь.
Интересует украинская аудитория.
Калибратор
Fluke
Raytek
Pintek
Deree
Sanwa
Transmille
Megger
Budenberg
Rigol
Мультиметр
Токовые клещи
Источник питания
Генератор
Мегомметр
Измеритель сопротивления заземления
Измеритель сопротивления изоляции
Вольтметр
Ваттметр
Осциллограф
Частотомер
сайт www.pribory.com
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо поднять тиц домену. Рассмотрю все предложения http://www.mobila20.ru/Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется нагнать трафик на сайт можно не целевой, тематика - туризм и отдых Жду предложений в виде: 1) стоимость за 1 уникальный посетитель в день 2) методы накрутки 3) аську для ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет! Из-за нехватки времени срочно требуется помощник для раскрутки одного проекта. Если сработаемся, то дам еще один проект. Ключевые слова: - Бакалея - Колбасные изделия - Консервы ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток !. 1.Только белые схемы. 2.Сайт нулевой. Поэтому регистрация прогон по каталогам, Прогон по сервисам закладок, размещение статей, размещение ссылок, в подписях на форумах. и т.д и т.д. ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно от 70 целевых посетителей в сутки. Сейчас от 15 до 25. Сайт по продаже услуг психолога. http://zdespomogut.su/ ключевые слова есть вас прошу написать: 1. цену /сколько будет стоить ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Моя статистика http://www.liveinternet.ru/stat/064.ru/sources.html обратите внимание на разницу между гулом и яндексом. Близкий (очень) по тематике сайт http://www.liveinternet.ru/stat/yell.ru/sources.html оба поисковика идут "в ногу" Хочу от гугла столько ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать портал www.lietrus.ru по белым каталогам и доскам. От Вас сроки и стоимость услуг.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести в top 5 яндекса по России (особенно интересует москва, питер). по запросу тематики "часы" - http://www.fashion-lines.ru/fl/watch/ по запросу тематики "деньги мира" - http://www.fashion-lines.ru/fl/money/ ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Ищу авторов для написание рекламной статьи для сайта www.original.su Нужен копирайт плюс (возможно) размещение на стронних (ваших) ресурсах Копирайт. Необходимо написание статьи, объединяющей следующие темы: - ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад