Внутренняя оптимизация сайта

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Завершен4 заявки172 просмотра

Ищу хорошего оптимизатора... который знает сове дело и у которого уже есть навыки в своем деле..

нужна внутренняя оптимизация сайту

вот сайт filman.ru

его зеркало filmlive.net.ru

бюджет не большой..

кто готов буду очень признателен..

15 лет назад
selenii
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

timrus
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Очень рад работой этого человека. Оптимизировал сайт на отлично .. Оперативно все сделал .. объяснил что и как мне сделать... приятно работать с такими людьми.. буду работать и всем советую...
Отличный заказчик! Очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

timrus
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
15 лет назад