Всем Привет,

Хочу монетизировать сайт и начать зарабатывать на своем сайте

Сайту больше пол года в Яндексе и в Google проиндексирован

Для начала хочу поднять ТИЦ до 10, потом продавать ссылки

Нужен человек который поднимет ТИЦ и монетизирует сайт

Готов стать вашим рефералом в Сапе и т.д.

7292000