Необходима помощь в продвижении сайта vdd.by (SEO)

Осн.цель - привлечь потенциальных клиентов и посетителей на сайт vdd.by и его форум.

Какие услуги и по каким ценам вы можете предложить по этому поводу?

Хотелось бы получить адекватный ответ без заумных фраз c перечнем конкретных работ по сайту.

Я не стану лезть в ваше ноу-хау, т.к. я понимаю, что за эти знания вы получаете деньги.

Но я настаиваю на том, чтобы перечень работ по сайту четко был регламентирован и понятен.

"Оптимизация сайта под ключевые слова" - мне ни о чем не говорит. Есть оптимизация HTML-верстки под поисковые системы (разметка дивами вместо табличной), есть оптимизация PHP-кода, SQL-кода, контента (под ключевые слова) и т.д.

Мне бы хотелось получить от вас ответ вот в какой форме:

1. Перечень работ

желательно со стоимостью по каждому пункту

2. Сроки

если это зависит от разных факторов или напр.срок изменений кода сайта один, а регистрация и раскрутка в каталогах другой - укажите пож-ста все сроки

3. Общая стоимость

4. Схема и способ оплаты

4. Критерии оценки вашей работы

Т.е. я захожу туда-то и вижу что-то, а было вот что

ссылки и т.д

Стоимость указывайте пож-ста в USD.

Пишите на мой емейл fyr.work @ gmail.com с темой "vdd.by SEO

P.S. В случае хорошего предложения и успешной работы мы можем продолжить сотрудничество по другим проектам.