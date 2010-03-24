Требуется настройка контекстной рекламы интернет-магазина (300 товарных позиций) по климатической технике. Директ, Adwords. Пожелание к исполнителю - наличие скайпа. Оплата фиксированная без привязки к бюджету.
Необходима помощь в продвижении сайта vdd.by (SEO)
Осн.цель - привлечь потенциальных клиентов и посетителей на сайт vdd.by и его форум.
Какие услуги и по каким ценам вы можете предложить по этому поводу?
Хотелось бы получить адекватный ответ без заумных фраз c перечнем конкретных работ по сайту.
Я не стану лезть в ваше ноу-хау, т.к. я понимаю, что за эти знания вы получаете деньги.
Но я настаиваю на том, чтобы перечень работ по сайту четко был регламентирован и понятен.
"Оптимизация сайта под ключевые слова" - мне ни о чем не говорит. Есть оптимизация HTML-верстки под поисковые системы (разметка дивами вместо табличной), есть оптимизация PHP-кода, SQL-кода, контента (под ключевые слова) и т.д.
Мне бы хотелось получить от вас ответ вот в какой форме:
1. Перечень работ
желательно со стоимостью по каждому пункту
2. Сроки
если это зависит от разных факторов или напр.срок изменений кода сайта один, а регистрация и раскрутка в каталогах другой - укажите пож-ста все сроки
3. Общая стоимость
4. Схема и способ оплаты
4. Критерии оценки вашей работы
Т.е. я захожу туда-то и вижу что-то, а было вот что
ссылки и т.д
Стоимость указывайте пож-ста в USD.
Пишите на мой емейл fyr.work @ gmail.com с темой "vdd.by SEO
P.S. В случае хорошего предложения и успешной работы мы можем продолжить сотрудничество по другим проектам.
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