Список ключевых слов, которые хочется видеть на первой странице Google и наверное Яндекса в первую очередь. Интересует украинская аудитория. Калибратор Fluke Raytek Pintek Deree ...
Требуется контекстное продвижение сайта
Требуется настройка контекстной рекламы интернет-магазина (300 товарных позиций) по климатической технике. Директ, Adwords.
Пожелание к исполнителю - наличие скайпа. Оплата фиксированная без привязки к бюджету.
Заявки фрилансеров
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