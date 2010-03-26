Требуется контекстное продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок243 просмотра

Требуется настройка контекстной рекламы интернет-магазина (300 товарных позиций) по климатической технике. Директ, Adwords.

Пожелание к исполнителю - наличие скайпа. Оплата фиксированная без привязки к бюджету.

Google Ads
15 лет назад
dismile
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров