Требуется настройка контекстной рекламы интернет-магазина (300 товарных позиций) по климатической технике. Директ, Adwords. Пожелание к исполнителю - наличие скайпа. Оплата фиксированная без привязки к бюджету.
Прогон по доскам и каталогам
Требуется прогон сайта по доскам и каталогам.
Белые/серые. Пишем в комментах цены и кол-во доступных для прогона.
Отчет в виде по какой ссылке смотреть объявление - обязателен.
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