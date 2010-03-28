Прогон по доскам и каталогам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок199 просмотров

Требуется прогон сайта по доскам и каталогам.

Белые/серые. Пишем в комментах цены и кол-во доступных для прогона.

Отчет в виде по какой ссылке смотреть объявление - обязателен.

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15 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

1259304
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя
Приятно было работать с данным человеком. Рекомендую всем как заказчика.

Заявки фрилансеров

1259304
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад