Поднять тиц на 20-40 для сайта

Требуется настройка контекстной рекламы интернет-магазина (300 товарных позиций) по климатической технике. Директ, Adwords. Пожелание к исполнителю - наличие скайпа. Оплата фиксированная без привязки к бюджету.
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