Сбор базы "белых каталогов"

Задание будет заключаться в составлении базы белых каталогов т.е. вам необходимо осуществлять поиск по каталогам и выбирать из них белые каталоги.

В базе не должно быть:

- вирусов

- черных каталогов(каталоги которые требуют обратную ссылку)

- каталогов с порно

- не модерируемых каталогов

- каталогов с ноуиндекс

- каталогов с редиректом

- не проиндексированных каталогов

- каталогов вне индекса Я и Г

- узкотематических каталогов. Например каталоги в которые принимают только туристические сайты.

Предлагайте оплату за 1 найденный каталог.