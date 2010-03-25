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Сбор базы "белых каталогов"
Задание будет заключаться в составлении базы белых каталогов т.е. вам необходимо осуществлять поиск по каталогам и выбирать из них белые каталоги.
В базе не должно быть:
- вирусов
- черных каталогов(каталоги которые требуют обратную ссылку)
- каталогов с порно
- не модерируемых каталогов
- каталогов с ноуиндекс
- каталогов с редиректом
- не проиндексированных каталогов
- каталогов вне индекса Я и Г
- узкотематических каталогов. Например каталоги в которые принимают только туристические сайты.
Предлагайте оплату за 1 найденный каталог.
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