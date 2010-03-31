Прогнать сайт по белым каталогам

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок166 просмотров

Требуется прогнать новый сайт по белым русскоязычным свежым каталогам.Желательно лицензионной программой-хрумером или оллсабмиттером.

Связывайтесь по аське 449496695.

15 лет назад
rainman77
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

1259304
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сайт прогнал по белым каталогам оперативно и качественно. Ждем результата.
Рад сотрудничеству с данным человеком, четко знает что нужно. Рекомендую всем в качестве заказчика.

Заявки фрилансеров

1259304
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад