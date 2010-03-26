Донор kino16.ru Оплата по факту. Можно через безопасную сделку на этом сайте.
Рассылка по форумам и регистрация в каталогах
Нужно увеличить трафик на игровой сайт uoa.ru. Текстовый контент постоянно пополняется. Самым действенным и дешевым мне видится форумная рассылка и регистрация в белых каталогах. Возможно я не прав, тогда предложите другие варианты. Начальный бюджет - 100$
Предпочтительная оплата - ЯДами.
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