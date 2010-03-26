Рассылка по форумам и регистрация в каталогах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок128 просмотров

Нужно увеличить трафик на игровой сайт uoa.ru. Текстовый контент постоянно пополняется. Самым действенным и дешевым мне видится форумная рассылка и регистрация в белых каталогах. Возможно я не прав, тогда предложите другие варианты. Начальный бюджет - 100$

Предпочтительная оплата - ЯДами.

15 лет назад
T-A
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров