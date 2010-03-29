Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок294 просмотра

Требуется специалист по продвижению сайта: www.leater.com.ua

Задачи:

- оптимизировать под поисковые системы

-исправить /написать качественный уникальный контент на сайт

-написать статьи по теме сайта

-добиться значительного улучшения позиций в поисковиках по нашим ключевым слова.

Повторное размещение проекта.

Выбранный 2 недели назад исполнитель пропал. Работа была выполнена неудовлетворительно.

15 лет назад
Dabler
Андрей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров