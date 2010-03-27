Продвижение сайта

Необходимо провести работу по продвижению сайта интернет магазина модной одежды.

Целевая аудитория:

женщины от 20 до 40 лет, средний класс, занятые, часто не имеющие времени для покупок в обычных магазинах, возможно с маленькими детьми до 3х лет.

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, северные города ТЭК

Текущая посещаемость: 500 хостов в день

Требуется: 1 этап 1000 хостов, 2 этап 2500, 3 этап 5000 Пользователи "живые" делающие покупки.

Средства: по возможности белые, без спам рассылок, статьи в блогах, соц. сетях, информация в форумах

Оплата по этапная, Ваши предложения.

www.braude.ru статистика на toprambler.ru