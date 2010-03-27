Помогите настроить контекстную рекламу в Яндексе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок170 просмотров

Начала контекстную рекламу по привлечению подписчиков для тематической рассылки от моего сайта - получается плохо. Нужна помощь специалиста.

Задачи

1. настроить контекстную кампанию в Яндексе, чтобы привлечь целевых посетителей стоимостью от 0.01 до 0.1 долл\клик

2. повысить конверсию (количество подписавшихся на рассылку) - за счет в том числе редактирования страницы подписки.

Возможно долгосрочное сотрудничество по комплексному продвижению сайта в дальнейшем

Сайт www.krmasters.ru, страница рассылки - http://krmasters.ru/rassylky/ras_8stupeney/

15 лет назад
Ggermiona
Галина 
56 лет
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-Brain-
Андрей 
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