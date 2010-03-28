Требуется специалист по продвижению сайта: www.leater.com.ua Задачи: - оптимизировать под поисковые системы -исправить /написать качественный уникальный контент на сайт -написать статьи по теме сайта -добиться значительного улучшения позиций в поисковиках ...
Sitemap сайта
2 варианта:
1. Сделать Sitemap сайта
2. Поставить компонент Sitemap в Джумлу
Дополнительно: Джумла с Виртумартом
Выбранный исполнитель
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