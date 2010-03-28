Необходимо увеличить Тиц(тематический индекс цитирования)-3сайта.

1ый сайт имеет Тиц 10(если увеличиваете до 20(Тиц) получаете 300 руб, до 30(Тиц) то 600 руб...итд)

2ой сайт Имеет Тиц 0(если увелич до 10(Тиц) получаете 300 руб, до 20(Тиц) 600 руб)

3ий также, как и 2ой

1)10 Тиц = 300 руб

2)20 Тиц = 600 руб

3)30 Тиц = 900 руб

4)40 Тиц = 1200 руб

5)И.Т.Д

1)Оплата по факту поднятия Тиц, Имею персональный аттестат webmoney.. Тем у кого персональный аттестат, готов сделать небольшую предоплату...

2)Сроки 2 месяца или 2-3 выдачи яндекса

3)Контактная информация Аська (четыреста 50 четыре- семьсот-сто 77), e-mail aktha собака яндекс ру wmid 359восемьсот тридцать три857шестсот тридцать два

Средства на продвижение выделено не будет, т.к чтобы поднять тиц на 10 пунктов иногда необходимо прогнать просто по своей базе