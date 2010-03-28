Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Требуется опытный специалист по контекстной рекламе «Яндекс Директ» и «Google Adwords» готовый поделиться опытом и интересными стратегиями, а также создать совместными усилиями 2 рекламные кампании по продаже обучающих видео-курсов.

Цель: научить заказчика создавать высоко-эффективные рекламные кампании, покрывающие максимальное количество целевой аудитории, в процессе обучения (40 дней) продать максимимально-возможное количество курсов двух наименований.

Темы двух видео-курсов: раскрутка и продвижение сайта, seo, скрипты для увеличения посещаемости сайта.

Обязателен опыт работы, примеры эффективно работающих рекламных кампаний.

Google Ads
15 лет назад
clubprofi
Василий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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