Требуется специалист по продвижению сайта: www.leater.com.ua Задачи: - оптимизировать под поисковые системы -исправить /написать качественный уникальный контент на сайт -написать статьи по теме сайта -добиться значительного улучшения позиций в поисковиках ...
Контекстная реклама
Требуется опытный специалист по контекстной рекламе «Яндекс Директ» и «Google Adwords» готовый поделиться опытом и интересными стратегиями, а также создать совместными усилиями 2 рекламные кампании по продаже обучающих видео-курсов.
Цель: научить заказчика создавать высоко-эффективные рекламные кампании, покрывающие максимальное количество целевой аудитории, в процессе обучения (40 дней) продать максимимально-возможное количество курсов двух наименований.
Темы двух видео-курсов: раскрутка и продвижение сайта, seo, скрипты для увеличения посещаемости сайта.
Обязателен опыт работы, примеры эффективно работающих рекламных кампаний.
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