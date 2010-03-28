Требуется специалист по продвижению сайта: www.leater.com.ua Задачи: - оптимизировать под поисковые системы -исправить /написать качественный уникальный контент на сайт -написать статьи по теме сайта -добиться значительного улучшения позиций в поисковиках ...
Продвижение сайта в google
Ищется подрядчик, вывод сайт в ТОП 10, по запросам. Запросы на русском - для Украины и России, на английском для Европы и США.
Слова:
Клинические исследования / Clinical trials
Хранения препаратов / Investigational productts storage
Таможенное оформление / Customs clearance
Логистика клинических исследований / Clinical trials logistic sevice
Перевод медицинской и фармацевтической документации / Translation of medical and pharmalogical documents
Получение разрешительных документов / import export licenses obtain
Закупка препаратов / Purchasing of medical products
Импорт / экпорт препаратов / Import export of investigational products
Временный ввоз / Temporary import
Транспортировка препаратов / Transportation of investigational products
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