Продвижение сайта в google

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Закрыт5 заявок151 просмотр

Ищется подрядчик, вывод сайт в ТОП 10, по запросам. Запросы на русском - для Украины и России, на английском для Европы и США.

Слова:

Клинические исследования / Clinical trials

Хранения препаратов / Investigational productts storage

Таможенное оформление / Customs clearance

Логистика клинических исследований / Clinical trials logistic sevice

Перевод медицинской и фармацевтической документации / Translation of medical and pharmalogical documents

Получение разрешительных документов / import export licenses obtain

Закупка препаратов / Purchasing of medical products

Импорт / экпорт препаратов / Import export of investigational products

Временный ввоз / Temporary import

Транспортировка препаратов / Transportation of investigational products

15 лет назад
zakbc
Іван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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