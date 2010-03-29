Продвижение интрнет-магазина

Поисковик: http://google.com.ua/ Позиции: Топ10 Срок: стандартный, до 5-6 месяцев. Ключевики ниже составлял заказчик, в чистом виде все слова важны, т.к. продукция в ключевиках присутствует на сайте сейчас или будет там ...