Поисковик: http://google.com.ua/ Позиции: Топ10 Срок: стандартный, до 5-6 месяцев. Ключевики ниже составлял заказчик, в чистом виде все слова важны, т.к. продукция в ключевиках присутствует на сайте сейчас или будет там ...
Продвижение группы вконтакте
Требуется продвижение и развитие групы вконтакте.
наращивание с 0 до 10000 участников. белые методы.
организация конкурсов, проектов, викторин - и прочеее
Заявки фрилансеров
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