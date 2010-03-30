Необходимо оптимизировать сайт-визитку 23 страницы (3 целевых)
Прогон по соц.закладкам и блогам
Необходимо прогнать сайт по соц.закладкам и блогам.
Оплата только за работающие ссылки.
ключевые слова и сам сайт будет доступен после выбора исполнителя.
В предложении укажите обязательно стоимость.
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