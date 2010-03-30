Ищем человека из Киева на неполную занятость по раскрутке нескольких интернет-магазинов. Рассматриваются разумные бюджеты с хорошим качеством выполнения работ. Возможно дополнительное сотрудничество в случае владения связкой Joomla+VirtueMart, osCommerce. Пишите ваши предложения и цены, хотя бы ...
Продвижение магазина, вывод в ТОП Гугла
Интересует продвижение магазина по продаже белья.
Таргетинг по Украине
Позиции ТОП 3, 5, 10 Google
Запросы:
1 вариант: белье оптом
2 вариант: нижнее белье оптом
женское белье оптом
мужское белье оптом
Интересуют сроки, гарантии, стоимость, и по возможности способы продвижения.
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