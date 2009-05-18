Нужна помощь в настройке sape на сайте

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Завершен6 заявок214 просмотров

Нужна помощь в настройке sape на сайте. При установке скрипта выдаётся ошибка

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16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Быстро и с энтузиазмом справился с работой. Recommend.
Нормально поработали, никаких проблем не было. Самые хорошие впечатления. Рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад