Нужно прогнать сайт по каталогам
Продвинуть сайт по 4 ключевым словам.
1. интересуют только фрилансеры одиночки.
ФИРМЫ и СТУДИИ - ИДУТ ЛЕСОМ.
2. обязательны хорошие отзывы и опыт
3. опыт продвижения по запросам в регионе Нижний Новгород - приветствуется.
4. в асю и личку не долбимся, отсавляем предложение тут.
свяжусь сам - покажу ключевые слова и сайт.
Заявки фрилансеров
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