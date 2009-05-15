Продвинуть сайт по 4 ключевым словам.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок285 просмотров

1. интересуют только фрилансеры одиночки.

ФИРМЫ и СТУДИИ - ИДУТ ЛЕСОМ.

2. обязательны хорошие отзывы и опыт

3. опыт продвижения по запросам в регионе Нижний Новгород - приветствуется.

4. в асю и личку не долбимся, отсавляем предложение тут.

свяжусь сам - покажу ключевые слова и сайт.

16 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров