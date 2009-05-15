Поднять помещяемость сайта

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Закрыт5 заявок230 просмотров

И так нужно продвижения сайта (www.haleava.net)

- Нужно поднять сайт чтобы в сутки было посещения 30000 людей

- Пишем цены, расписываем все по месяцам....

- За какое время будет зделана работа!

- Какие гарантии?

16 лет назад
Champion2008
Виктор 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров