Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок248 просмотров

Необходимо оптимизировать сайт www.foodprices.ru, заняться его продвижение по подобранным ключевым фразам

Оплата предлагается поэтапно по факту выполнения отдельного этапа работы (например, попадание в ТОП-20, ТОП-10, ТОП-5, ТОП-3 и.т.п). Все изменения относительно контента сайта возможны при аргументированных доводах.

Просьба сразу писать Ваши предложения по цене и срокам, т.к бюджет ограничен. Заранее спасибо.

16 лет назад
Steady
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров