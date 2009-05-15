Продвинуть сайт по среднечастотнику в ТОП3 Яндекса

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Закрыт17 заявок239 просмотров

Нужно продвинуть по запросам "защита картера" и "защита картера двигателя" сайт http://karter-patriot.ru.

Продвинуть надо по возможности быстро, и относительно дешево, т.е. в ЯКе например сайт регистрировать не будем однозначно, бюджет не позволяет.

Ваши предложения от конкурентов скрыты, озвучивайте сроки и цену здесь. По ним собственно, профессионалов и определю.

Еще один критерий отбора - профессионал читает Т.З. до конца. В личку и асю просьба не спамить.

16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров