Продвинуть сайт по среднечастотнику в ТОП3 Яндекса

Нужно продвинуть по запросам "защита картера" и "защита картера двигателя" сайт http://karter-patriot.ru.

Продвинуть надо по возможности быстро, и относительно дешево, т.е. в ЯКе например сайт регистрировать не будем однозначно, бюджет не позволяет.

Ваши предложения от конкурентов скрыты, озвучивайте сроки и цену здесь. По ним собственно, профессионалов и определю.

Еще один критерий отбора - профессионал читает Т.З. до конца. В личку и асю просьба не спамить.