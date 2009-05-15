Раскрутка форума

http://www.kharkovforum.biz/index.php вот форум его надо поднять только за приемлемые деньги прошу не относиться ко мне как не знающему цен и пр. если будите предлагать завышенные обращюсь к гуглу тоже самое , сдесь меня не будит поэтому писать в комментах бессмысленно стучитесь в асю 341-414-414 , кто первый конструктивно предложит продвижение за нормальные деньги тому ресурс и отдам,дерзайте