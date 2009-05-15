Необходимо индексировать и продвинуть сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт26 заявок324 просмотра

Фирма лишилась ценного специалиста. Необходим оптимизатор, способный за небольшой промежуток времени раскрутить сайт. Заработная плата достойная. Заказов много, работа есть. Оплата 3000 руб. за заказ, обычно 3-4 заказа в неделю.

16 лет назад
IntSoftLab
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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