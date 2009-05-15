Нужно прогнать сайт по каталогам
Необходимо индексировать и продвинуть сайт
Фирма лишилась ценного специалиста. Необходим оптимизатор, способный за небольшой промежуток времени раскрутить сайт. Заработная плата достойная. Заказов много, работа есть. Оплата 3000 руб. за заказ, обычно 3-4 заказа в неделю.
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