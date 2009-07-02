Составление описаний для разделов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок339 просмотров

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для сайта gorizont.com.ua

для каждого раздела свое описание

16 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
54 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Прекрасно выполненная работа продолжаем работать
Своевременная оплата в полном объеме. Работала без предоплаты. Рекомендую

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад