Зарегистровать сайт в ЯК

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Завершен3 заявки264 просмотра

Нужно зарегистрировать сайт интернет-магазина в Яндекс-каталоге. Оплата по факту присутствия в ЯК. Выбираю по цене.

16 лет назад
playa
Вадим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lucefer
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Классный человек и работадатель !!! Оплата пришла сразу же! Знает чего хочет...

Заявки фрилансеров

lucefer
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад