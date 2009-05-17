Нужно зарегистрировать сайт в каталоге.
Регистрация в DMOZ
Сайт gorizont.com.ua
оплата через сервис БС после регистрации
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Постановка задачи Семантическое ядро – разработка, сегментация.написание статей -написание оптимизационного текстаЗавершен16 лет назад
- $25
Здравствуйте, необходимо поднять Тиц и PR сайту. --- Сейчас у сайта: Тиц: 10 PR: 1 --- Бюджет ограничен 25 WMZ = 700 руб. Оплата по факту!Закрыт16 лет назад
- $250
Создание и поддержка группы в контакте для раскрутки 2 интернет магазинов (2 разные группы) multserial.ru serialdvd.ru Интересует максимально интенсивное развитие.Оплата ежемесячно,нужен человек уже имеющий опыт подобной работы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайту требуется поднятие тиц до 50. оплата по факту выполнения работы. белые методы.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: продвижение www.cocogolf.co.uk по ключам. Оптимизация ключей проведена. При качественно выполненной работе – продолжение сотрудничества по продвижению других сайтов. Предложения по срокам и ценам пожалуйста пишите сюда, не в ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно зарегистрировать сайт интернет-магазина в Яндекс-каталоге. Оплата по факту присутствия в ЯК. Выбираю по цене.Завершен16 лет назад
Что имеется и чего хочется достич. В наличии. 1. Сайт для бронирования авиабилетов. 2. 1% ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Прогнать сайт по каталогамЗавершен16 лет назад
Нужно подготовить код страницы к продвижению. Свои предложения оставляйте здесь,, В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад