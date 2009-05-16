Нужно поднять Тиц и PR

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки216 просмотров

Здравствуйте, необходимо поднять Тиц и PR сайту.

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Сейчас у сайта:

Тиц: 10

PR: 1

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Бюджет ограничен 25 WMZ = 700 руб.

Оплата по факту!

16 лет назад
master13
Алексей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
3 дня

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newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад