Нужно зарегистрировать сайт в каталоге.
Продвижение сайта в топ GOOGLE и YAHOO
Задача: продвижение www.cocogolf.co.uk по ключам. Оптимизация ключей проведена.
При качественно выполненной работе – продолжение сотрудничества по продвижению других сайтов.
Предложения по срокам и ценам пожалуйста пишите сюда, не в приват.
Спасибо!
Сергей
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