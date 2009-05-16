Продвижение сайта в топ GOOGLE и YAHOO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок217 просмотров

Задача: продвижение www.cocogolf.co.uk по ключам. Оптимизация ключей проведена.

При качественно выполненной работе – продолжение сотрудничества по продвижению других сайтов.

Предложения по срокам и ценам пожалуйста пишите сюда, не в приват.

Спасибо!

Сергей

16 лет назад
DTMXSOCKS
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров