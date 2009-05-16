Создание и поддержка группы в контакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок204 просмотра

Создание и поддержка группы в контакте для раскрутки 2 интернет магазинов (2 разные группы)

multserial.ru

serialdvd.ru

Интересует максимально интенсивное развитие.Оплата ежемесячно,нужен человек уже имеющий опыт подобной работы.

16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров