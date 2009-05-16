Нужно зарегистрировать сайт в каталоге.
Создание и поддержка группы в контакте
Создание и поддержка группы в контакте для раскрутки 2 интернет магазинов (2 разные группы)
Интересует максимально интенсивное развитие.Оплата ежемесячно,нужен человек уже имеющий опыт подобной работы.
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