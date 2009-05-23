Оптимизация сайта. Только опытным!

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Завершен15 заявок346 просмотров

Постановка задачи Семантическое ядро – разработка, сегментация.написание статей

-написание оптимизационного текста

Написание статей
16 лет назад
boks
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Оптимизация сайта -это ее конек. Делает быстро и качественно. Будем сотрудничать и вдалнейшем. Спасибо.
Чёткая задача.Быстрая оплата.Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад